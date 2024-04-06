Туркменистан и Таджикистан обменялись мнениями о развитии сотрудничества в сфере связи

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Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провел встречу в Душанбе с главой Службы связи при Правительстве Таджикистана Бегом Сабуром, передает информагентство «Ховар».

Собеседники рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в области связи и коммуникаций, отметив наличие солидного потенциала для развития взаимодействия.

«Стороны выразили заинтересованность в расширении и развитии двусторонних отношений и обменялись мнениями о плане дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении ИА «Ховар».