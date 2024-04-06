Туркменистан заявил о готовности поставлять электроэнергию и газ в Таджикистан

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности страны поставлять электроэнергию и природный газ в Таджикистан через территорию Узбекистана. Эта инициатива рассматривается в качестве одного из перспективных направлений сотрудничества между странами, сообщает TDH.

Глава высшего органа народной власти Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад готов осуществлять такое взаимодействие на системной основе и детально обсудить технические, организационные и другие вопросы поставок. При необходимости планируется организовать трехстороннюю встречу с участием экспертов из Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, Туркменистан взаимодействует с Таджикистаном в области поставок нефтепродуктов и готов увеличить их объемы в зависимости от потребностей таджикской стороны. Страны уже имеют опыт партнерства в сфере электроэнергетики.