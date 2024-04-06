Туркменистан готов наращивать взаимодействие с Таджикистаном

В рамках официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также провёл встречу с премьер-министром Республики Кохиром Расулзода, сообщает TDH.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в области торгово-экономического сотрудничества. Национальный Лидер туркменского народа предложил принять согласованные меры в целях обеспечения роста объёмов и диверсификации номенклатуры товарооборота, в том числе путём содействия развитию прямых связей между частными компаниями и деловыми кругами. Наряду с этим было предложено предпринять действенные шаги по практической реализации проекта по открытию Торговых домов в столицах двух государств.

Также была подтверждена готовность рассмотреть возможность реализации первого пилотного проекта по созданию текстильной фабрики на территории Таджикистана с участием туркменских компаний. Туркменистан готов организовать встречу соответствующих министерств и ведомств двух стран для изучения и обсуждения данного вопроса.

Подчёркивалось, что в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества важная роль отводится Совместной межправительственной комиссии, а также Туркмено-таджикскому деловому совету.

В продолжение встречи Национальный Лидер туркменского народа и Премьер-министр Таджикистана сделали акцент на ряде ключевых направлений межгосударственного взаимодействия, обсуждённых в ходе переговоров с Президентом Эмомали Рахмоном.

Как отметил председатель Халк Маслахаты, речь идёт о формировании транспортного маршрута по направлению Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция, а также о возможности организации мультимодального транспортного коридора из Китая в Туркменистан через территории Таджикистана и Узбекистана, с выходом на порты Каспийского моря и Персидского залива.

Надлежащая работа также ведётся в области железнодорожного и автомобильного транспорта, реализуются необходимые меры для увеличения объёмов грузооборота между двумя государствами. Особое внимание уделяется вопросу транзита грузов. Благодаря предпринимаемым в этой сфере шагам стабильно растёт уровень грузоперевозок.

В контексте темы транспортных сообщений Национальный Лидер туркменского народа также высказался о целесообразности продолжить изучение возможностей возобновления прямых и транзитных авиаперелётов между Туркменистаном и Таджикистаном.

В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов предложил рассмотреть сферу энергетики. Речь, в частности, идёт о поставках туркменской электроэнергии и природного газа в Таджикистан через территорию Узбекистана. При этом отмечался имеющийся у стран опыт партнёрства в области электроэнергетики.

Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Туркменистана возобновить такое взаимодействие и осуществлять его на системной основе, а также детально обсудить технические, организационные и другие вопросы поставок электроэнергии и природного газа. Здесь при необходимости видится целесообразным организовать трёхстороннюю встречу с участием экспертов и с узбекской стороны.

Туркменистан также взаимодействует с Таджикистаном в области поставок туркменских нефтепродуктов и готов увеличить их объёмы в зависимости от потребностей таджикской стороны.

Большой незадействованный потенциал для сотрудничества имеется и в сельскохозяйственной отрасли. В данной связи было предложено рассмотреть возможность углубления партнёрства по линии агропромышленного комплекса, что, в частности, касается взаимных поставок сельхозпродукции на системной основе. Для этого у сторон имеются необходимые условия, включая правовую базу. Это направление предлагается реализовать, в том числе с привлечением представителей частных компаний и предпринимателей двух стран.

Планомерное туркмено-таджикское сотрудничество осуществляется также в области водного хозяйства, в рамках Совместной межправительственной комиссии и Международного фонда спасения Арала. Видится целесообразным активизировать данное направление партнёрства с участием других соответствующих сторон, отметил Национальный Лидер туркменского народа.

В ходе собеседники также уделили внимание гуманитарному аспекту сотрудничества, подтвердив готовность к дальнейшему развитию межгосударственных связей в области культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Отмечалось, что доброй традицией стало проведение взаимных Дней культуры. Особое значение здесь имеет тот факт, что Туркменистан и Таджикистан объединены сложившейся веками общностью истории, культурных и духовных ценностей.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в нынешнем году широко, на международном уровне отмечается 300-летие со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В этой связи в мае в Ашхабаде пройдёт Международная конференция министров культуры, а в октябре – Международный форум глав государств и правительств, посвящённый юбилейной дате. Туркменистан надеется, что в этих мероприятиях примут участие делегации Таджикистана.

Отмечалось также, что позитивная динамика присуща двустороннему сотрудничеству в области образования. Примером братских отношений в данной сфере также является строительство средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в районе Дусти Хатлонской области.