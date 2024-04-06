Президент Туркменистана адресовал послание спортсменам страны

Президент Сердар Бердымухамедов обратился с посланием к спортсменам сборных команд Туркменистана, победителям международных соревнований, успешно проявившим себя в январе–апреле 2024 года, сообщает TDH.

«Уважаемые участники торжества!

Дорогие спортсмены!

Сердечно поздравляю с успешным выступлением на международных спортивных соревнованиях в январе–апреле года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», где вы были удостоены призовых мест!

Благодаря инициативе Героя-Аркадага, в соответствии с духом и требованиями времени растёт престиж Отчизны на мировой спортивной арене. В нашей стране осуществляется большая работа по укреплению здоровья населения, воспитанию физически крепкого и духовно богатого молодого поколения через привлечение молодёжи к занятиям спортом, популяризацию олимпийского движения, развитой национальной спортивной системы и укрепление международного сотрудничества в этой области.

Развитие физкультуры и спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики страны. Проведение комп­лексных спортивных мероприятий, утверждение принципов здорового образа жизни и популяризация спорта стали национальной доктриной, мощной объединяющей силой, сплачивающей людей и способствующей стремительному развитию родной Отчизны.

Уважаемые люди!

В Туркменистане заложены фундаментальные основы для эффективного международного сотрудничества в области спорта. В этом контексте с более чем шестьюдесятью государствами на двусторонней основе налажено партнёрство в спортивной сфере.

Вопросы взаимодействия в данном направлении находят достойное отражение в декларациях и меморандумах, принимаемых по итогам визитов глав государств, в итоговых документах совместных межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству.

Наша страна не ограничивается лишь активным участием в международных спортивных соревнованиях, но и признана как государство, имеющее возможности для проведения подобных турниров.

Организация за прошедший период многочисленных крупных международных соревнований в Олимпийском городке, аналогов которому нет в Центральной Азии, стала неоспоримым свидетельством превращения нашей страны в спортивную державу. В Олимпийском городке, два сооружения которого включены в Книгу рекордов Гиннесса, имеется свыше 40 различных залов, где созданы необходимые условия для тренировок туркменских спортсменов.

Следует отметить, что во всех велаятах, в столице Ашхабаде и городе Аркадаг введены в эксплуатацию многопрофильные стадионы, физкультурно-оздоровительные и конные комплексы, спортивные школы и др.

Наши соотечественники, связавшие свою судьбу со спортом, высоко поднимают спортивный авторитет родной Отчизны, участвуя не только в национальных соревнованиях, но и турнирах регионального и международного значения, демонстрируют прекрасный образец пат­риотизма, решимости и высокого мастерства.

В настоящее время ведётся соответствующая работа по подготовке на должном уровне спортсменов сборных команд Туркменистана на комплексной основе к XXXIII летней Олимпиаде и XVII Паралимпийским играм, которые состоятся в городе Париж Французской Республики в 2024 году, а также по созданию всех условий для этого.

Дорогие участники торжества!

«Программа поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане на 2021–2025 годы», а также Программа «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», поставив перед нами новые задачи, предусматривают приумножение славы туркменского спорта, дальнейшее превращение страны в современный центр проведения международных соревнований, Олимпийских игр.

Нацеливая спортивный потенциал на благо мира и дружбы, мы создадим новые профильные структуры, сформируем современное поколение истинных поклонников спорта, профессиональных спортсменов. Ведь занятия молодёжи физкультурой и спортом – важное требование времени. Спорт – источник здоровья и красоты.

Счастливая молодёжь нашего независимого нейтрального государства!

Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства открывает перед вами все возможности для спортивных достижений. Поэтому именно вам отводится главная роль в повышении спортивного престижа страны.

Достойно продолжая мужественный и победный путь предков, участвуя в международных соревнованиях, завоёвывая медали, вы приумножаете спортивное мастерство туркменских спортсменов!

Твёрдо уверен, что, добиваясь прекрасных результатов на различных турнирах, высоко поднимая Стяг родной Отчизны, вы будете повышать авторитет Туркменистана», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Завершая послание, глава Туркменистана поздравил спортсменов с успехами, достигнутыми на международных соревнованиях, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни.