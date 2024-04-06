Президенту Туркменистана преподнесен в дар велосипед велокоманды «Team Emirates»

Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову передан в дар велосипед профессиональной шоссейной велокоманды «Team Emirates», отправленный заместителем председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ Шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном, об этом сообщается на странице соцсети диппредставительства ОАЭ.

Подарок был отправлен в рамках празднования Всемирного дня здоровья и символизирует стремление к здоровому образу жизни и спортивным достижениям.

«Team Emirates» — это известная команда Мирового Тура UCI, представляющая Объединённые Арабские Эмираты и участвующая в международных соревнованиях с 2005 года. Мировой Тур UCI является серией престижных шоссейных велогонок, проводимых с января по октябрь, где соревнуются лучшие велосипедисты мира.