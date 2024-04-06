На сцене музыкального театра в Ашхабаде состоялся яркий концерт «Туркмен бинасы»

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся концерт Тürkmen binasy.

Концерт был посвящен празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги и явился совместным проектом театра и Туркменской национальной консерватории.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», концертная программа открылась нежной мелодией туйдука в исполнении Вепамырата Одаева. Декорации на сцене демонстрировали каракалинские горы — местность, где родился и вырос Махтумкули.

Затем струнный оркестр исполнил произведение «Пенди нагмалары».

С песней Ili gözlar из вокального цикла Dünýe, heý! на стихи Махтумкули выступил народный артист Туркменистана Атагельды Гарягдыев. В это время заслуженный артист Туркменистана Ягмыр Гурбанназаров в образе Махтумкули раскрыл книгу со стихами, и создавалось впечатление, что стихи поэта оживали в голосе знаменитого баритона, отмечает источник.

В концертную программу вошли также музыкальные произведения Gözelim, «Песня Нязик» из музыкальной легенды «Узуклар», «Беглер».

Симфонический оркестр, хор и солисты Ровшен Байрамов и Бегдурды Черкезов исполнили оду на стихи Махтумкули Türkmen binasy.

В финале под несмолкающие аплодисменты зала на сцену вышел заслуженный деятель искусств Туркменистана композитор Сухан Туйлиев, который поблагодарил публику за теплый прием и поздравил с предстоящим юбилеем выдающегося сына туркменского народа.