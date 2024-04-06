Делегация Туркменистана провела встречи с депутатами Таджикистана

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Члены делегации Туркменистана провели ряд встреч с депутатами Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в рамках визита в Душанбе Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает информагентство «Ховар».

Во встречах приняли участие руководители профильных комитетов двух парламентов, ответственных за вопросы экономики, финансов, государственного устройства, местного самоуправления и экологии, а также главы групп межпарламентской дружбы.

В ходе встреч таджикская сторона подчеркнула, что уделяет особое внимание дальнейшему развитию и расширению отношений с Туркменистаном, включая укрепление межпарламентских связей между двумя странами.