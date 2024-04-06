Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон обсудили туркмено-таджикское сотрудничество

Во второй день официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа провел встречу с Эмомали Рахмоном в Правительственной резиденции, сообщает TDH.

Перед началом встречи Президент Таджикистана ознакомил Национального Лидера туркменского народа с оформлением здания, в отделке интерьеров которого отражаются самобытные черты традиционной таджикской архитектуры и дизайна. Как отметил в ходе беседы председатель Халк Маслахаты, в Туркменистане также бережно сохраняются исконные традиции национального зодчества и декора, являющиеся частью уникального культурного наследия.

В ходе состоявшейся затем встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Эмомали Рахмон отметили, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Таджикистан развивается на основе многовековых традиций добрососедства, общности истории, культуры, духовных и социальных ценностей. Имея такой прочный фундамент, страны уверенно формируют и реализуют совместные планы партнёрства, ведут конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Туркменистан и Таджикистан претворяют в жизнь миролюбивую внешнюю политику, вносят конкретный вклад в поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе и в глобальном измерении, в решение актуальных проблем, связанных с современными вызовами, в достижение Целей устойчивого развития.

Располагая солидным потенциалом сотрудничества в торгово-экономической сфере, Туркменистан и Таджикистан нацелены на оптимальную реализацию имеющихся возможностей для увеличения объёмов торговли, наращивания партнёрства в различных отраслях, активизации инвестиционной деятельности, осуществления совместных проектов, выхода на новые перспективные направления взаимодействия.

В межгосударственном диалоге особое внимание также уделяется экологической и природоохранной проблематике. Констатировалось, что стороны привержены совместным усилиям в данной области, в том числе в рамках Международного фонда спасения Арала.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Эмомали Рахмон выразили уверенность, что достигнутые в ходе визита договорённости и подписанные двусторонние документы послужат дальнейшему динамичному развитию туркмено-таджикского сотрудничества, которому придан стратегический характер.