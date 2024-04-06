Гурбангулы Бердымухамедов встретился со спикером нижней палаты таджикского Парламента

В рамках официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, сообщает TDH.

В ходе встречи стороны констатировали, что важное место в развитии конструктивного туркмено-таджикского сотрудничества отводится контактам по линии национальных парламентов. В современных условиях особую значимость обретает парламентская дипломатия. Подчёркивалось, что Туркменистан, уделяя большое внимание продвижению данного формата дипломатической деятельности, активно развивает межпарламентские связи с разными государствами мира.

Успехи и опыт взаимодействия законодательных органов, достигнутые в ходе этого процесса, свидетельствуют об огромных возможностях парламентской дипломатии. В данной связи была выражена готовность сторон к развитию сотрудничества в этой области посредством регулярного проведения встреч, двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов парламентских делегаций.

Подчёркивалось также, что парламентская дипломатия играет весомую роль в деле обеспечения мира и устойчивого развития, укрепления межгосударственных отношений в целом. Это открывает широкие перспективы для туркмено-таджикского сотрудничества в вышеназванной сфере. В данном аспекте, отметив целесообразность активизации работы Туркмено-таджикской парламентской группы дружбы, Национальный Лидер туркменского народа предложил в ближайшее время провести её очередное заседание.

Наряду с этим было предложено наладить взаимодействие и обмен опытом по вопросам совершенствования законодательства по актуальным направлениям, что коррелирует с Целями устойчивого развития ООН. В продолжение темы Гурбангулы Бердымухамедов предложил усилить роль парламентов в углублении гуманитарных отношений на основе общности культурного наследия и духовных ценностей туркменского и таджикского народов.

Констатировалось также, что парламентарии Туркменистана и Таджикистана конструктивно сотрудничают на многосторонних площадках – в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Азиатской Парламентской Ассамблеи, Парламентского союза ОИС, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского форума государств Центральной Азии. При этом была подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию сторон в данном направлении.

Пользуясь представившейся возможностью, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоира Зокирзода и членов таджикского Парламента посетить Туркменистан.