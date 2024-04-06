Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел совещание с участием зампредов Кабмина

В рамках официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием некоторых заместителей Председателя Кабинета Министров и других соответствующих руководителей. Были обсуждены вопросы, касающиеся нынешнего состояния двустороннего сотрудничества и его перспектив, сообщает TDH.

Обращаясь к участникам совещания, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность гуманитарных связей в туркмено-таджикских отношениях. Национальный Лидер туркменского народа отметил необходимость обмена опытом, изучения культурного наследия и популяризации традиций двух народов.

Говоря о большом потенциале для взаимовыгодного партнёрства, в том числе в сельском хозяйстве, подчеркивалась необходимость полного использования имеющихся возможностей.

Касаясь энергетического сектора, Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на важности внедрения инноваций и цифровых технологий, а также комплексного подхода к реализации договорённостей.

Были также рассмотрены вопросы активизации сотрудничества в транспортной сфере, эффективного использования транзитного потенциала Туркменистана вдоль Великого Шёлкового пути.

Национальный Лидер туркменского народа также затронул и возможности развития взаимодействия в градостроительной области, включая концепцию «умный город», дав соответствующие поручения.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил важность практической реализации договорённостей, достигнутых на туркмено-таджикском бизнес-форуме, и запуска новых совместных проектов.