Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел совещание с участием зампредов Кабмина
В рамках официального визита в Таджикистан Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием некоторых заместителей Председателя Кабинета Министров и других соответствующих руководителей. Были обсуждены вопросы, касающиеся нынешнего состояния двустороннего сотрудничества и его перспектив, сообщает TDH.
Обращаясь к участникам совещания, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность гуманитарных связей в туркмено-таджикских отношениях. Национальный Лидер туркменского народа отметил необходимость обмена опытом, изучения культурного наследия и популяризации традиций двух народов.
Говоря о большом потенциале для взаимовыгодного партнёрства, в том числе в сельском хозяйстве, подчеркивалась необходимость полного использования имеющихся возможностей.
Касаясь энергетического сектора, Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на важности внедрения инноваций и цифровых технологий, а также комплексного подхода к реализации договорённостей.
Были также рассмотрены вопросы активизации сотрудничества в транспортной сфере, эффективного использования транзитного потенциала Туркменистана вдоль Великого Шёлкового пути.
Национальный Лидер туркменского народа также затронул и возможности развития взаимодействия в градостроительной области, включая концепцию «умный город», дав соответствующие поручения.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил важность практической реализации договорённостей, достигнутых на туркмено-таджикском бизнес-форуме, и запуска новых совместных проектов.