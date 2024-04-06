Глава Туркменистана поздравил граждан с Всемирным днём здоровья

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с Всемирным днём здоровья. Послание главы государства приводит TDH:

«Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Всемирным днём здоровья – международным праздником торжества высоких гуманистических принципов человечества! Уверен, что проводимые в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» мероприятия по этому случаю преисполнят наши сердца любовью и гордостью за прекрасную родную Отчизну, здоровую и счастливую жизнь, достигнутые суверенным государством большие успехи!

В нашей стране Всемирный день здоровья занимает особое место как знаменательное событие, утверждающее торжество дружбы и мира, спорта и гуманизма, единство и сплочённость народа. Именно поэтому мы вместе с мировым сообществом с огромным воодушевлением отмечаем этот праздник в нашей стране в эти тёплые весенние дни. В ознаменование Всемирного дня здоровья мы проводим массовые физкультурно-спортивные и культурные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, что приумножает международный авторитет Туркменистана как страны здоровья и воодушевлённости.

Мой родной народ!

Социально-экономический потенциал нашего суверенного государства, его культурный рост тесно связаны со счастливой жизнью и благополучием народа, его гармоничным духовным и физическим развитием.

Опираясь на высокие цели и руководствуясь гуманными девизами «Государство – для человека!» и «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы проводим масштабные преобразования во всех отраслях национальной экономики, реформируем сферы науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, туризма. Обеспечивая достойные социально-бытовые условия жизни народа, создавая прекрасные посёлки, современные промышленные комплексы, планомерно укрепляем позиции нашего государства в мире.

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства уделяем особое внимание развитию массовой физкультуры, олимпийского движения и спорта. В этом направлении успешно реализуем национальные программы и комплексные преобразования. Наш народ во все времена заботился о воспитании физически крепкого и духовно богатого здорового поколения, и мы достойно продолжаем эту традицию.

За короткий период в нашей стране введены в эксплуатацию крупные, отвечающие мировым стандартам, спортивные и конноспортивные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, сформирована современная профильная инфраструктура. Наряду с этим мы добились больших успехов в создании передовой системы здравоохранения во имя благополучия и счастья народа, построили в городах Ашхабад и Аркадаг, а также в велаятах медицинские центры, специализированные клиники и здравницы, основанные на инновационных технологиях.

Наша страна, являясь членом Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, вносит достойный вклад в развитие международного олимпийского движения. ­Реализуя свои спортивные возможности во имя мира и дружбы, Туркменистан систематически укрепляет и наращивает сотрудничество с международным сообществом. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, Международное авторалли «Амуль–Хазар 2018», Чемпионат мира по тяжёлой атлетике и Чемпионат мира по борьбе кураш продемонстрировали миру огромный спортивный потенциал нашей Отчизны, уверенно следующей к новым высоким рубежам развития по пути мира, созидания и прогресса.

В рамках основанной Героем-­Аркадагом комплексной долгосрочной и стратегической государственной политики по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций была принята историческая Резолюция об объявлении 3 июня Всемирным днём велосипеда. На 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генассамблеи ООН была единогласно принята Резолюция «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития», что преисполнило чувством радости и гордости сердца туркменистанцев, особенно молодёжи.

Безусловно, все эти достижения являются положительным результатом миролюбивой, нейтральной, добрососедской политики во имя всеобщего мира и согласия, благополучия и процветания, успешно проводимой нашим независимым государством, выступающим за консолидацию усилий по укреплению мира и единства на планете.

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с Всемирным днём здоровья!

И пусть этот прекрасный международный праздник овеет славой независимый нейтральный Туркменистан – страну здоровья и воодушевлённости, приумножит радужные краски счастливой жизни нашего мужественного народа!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, больших успехов в труде во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны».