В Туркменистане открылись 4 новые мечети

4 новые мечети открылись в регионах Туркменистана в канун священной Ночи всемогущества Gadyr gijesi, сообщает TDH.

Открытия прошли в посёлках Хазар города Балканабат Балканского велаята, Рухубелент этрапа Рухубелент Дашогузского велаята, Довлетли Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята, а также Шатлык Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

Возведения прекрасных культовых сооружений, соответствующие исконным и современным традициям архитектуры, были осуществлены коллективами местных предприятий.

«Открытия новых мечетей являются зримым подтверждением бережного отношения туркменского народа к духовным ценностям – основы благополучия нашей любимой Отчизны», – комментирует Государственное информационное агентство.

Также сообщается, что в новых мечетях были даны садака-агзачар.