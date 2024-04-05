Awtomobil ulag hyzmaty предлагает почасовой заказ микроавтобусов и такси

АООТ Awtomobil ulag hyzmaty («Автомобильные транспортные услуги») предлагает юридическим и частным лицам в Туркменистане заказ пассажирского автотранспорта с почасовой оплатой.

Компания предлагает широкий выбор автомобилей различной вместимости — от обычных легковых такси вместимостью 4 человека до автобусов, рассчитанных на перевозку 49 пассажиров одновременно. Таким образом, заказчики могут подобрать оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей и количества человек.

Почасовая оплата позволяет арендовать транспортное средство строго на требуемый период времени, без привязки к фиксированным маршрутам или расстояниям. Это особенно удобно для организации трансфера из аэропорта или на железнодорожные вокзалы, а также для проведения экскурсий, корпоративных мероприятий и торжеств.

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