Awtomobil ulag hyzmaty предлагает почасовой заказ микроавтобусов и такси
АООТ Awtomobil ulag hyzmaty («Автомобильные транспортные услуги») предлагает юридическим и частным лицам в Туркменистане заказ пассажирского автотранспорта с почасовой оплатой.
Компания предлагает широкий выбор автомобилей различной вместимости — от обычных легковых такси вместимостью 4 человека до автобусов, рассчитанных на перевозку 49 пассажиров одновременно. Таким образом, заказчики могут подобрать оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей и количества человек.
Почасовая оплата позволяет арендовать транспортное средство строго на требуемый период времени, без привязки к фиксированным маршрутам или расстояниям. Это особенно удобно для организации трансфера из аэропорта или на железнодорожные вокзалы, а также для проведения экскурсий, корпоративных мероприятий и торжеств.
Телефоны для связи:
- 44-35-20;
- +993 61 49-34-95.