Туркменские студенты приглашаются к участию в «Кинофестивале Фараби»

Студенты факультетов кино и масс-медиа из Туркменистана приглашаются к участию в «Кинофестивале Фараби», который состоится в Казахстане с 29 по 30 апреля при поддержке ТЮРКСОЙ.

Кинофестиваль проводится в рамках празднования 90-летия Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

Конкурс организован с целью стимулировать молодых режиссёров снимать новые фильмы, привлекать внимание кинозрителей и способствовать развитию кинематографии.

На конкурс короткометражных документальных фильмов принимаются работы учащихся профильных колледжей и студентов университета. На конкурс не принимаются работы профессиональных режиссёров и киноэкспертов.

Состав творческой группы не должен превышать 5 человек. В выбранной категории будет принят только один фильм от каждого заявителя. В целях оказания помощи студентам, преподаватели могут быть лишь в качестве администратора.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить форму заявки.

Полностью ознакомиться с положением конкурса вы можете на сайте ТЮРКСОЙ.