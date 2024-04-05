Туркменистан сохранит квоты для обучения студентов из Таджикистана

Туркменистан готов предоставить квоты для обучения граждан Таджикистана в высших учебных заведениях страны. Об этом заявил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает издание Vestiabad со ссылкой на TDH.

В ходе беседы стороны отметили положительную динамику сотрудничества двух стран в сфере образования. «Сегодня десятки туркменских студентов обучаются в вузах Таджикистана», — подчеркнул глава высшего органа народной власти Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что примером братских отношений является строительство средней общеобразовательной школы имени Махтумкули в Дусти Хатлонской области Таджикистана, церемония закладки фундамента которой состоялась во время его государственного визита Президента Туркменистана в мае минувшего года.

По итогам встречи сторон было подписано соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Центром повышения квалификации и переподготовки работников дипломатической службы МИД Таджикистана.