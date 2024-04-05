Туркменистан и Австрия укрепляют культурные связи

В рамках серии культурно-дипломатических мероприятий, организованных посольством Туркменистана в Вене, министр культуры Туркменистана Атагельди Шамырадов принял участие в торжественной встрече «Культурная дипломатия в международных отношениях: перспективы Туркмено-австрийского общества». Об этом сообщает туркменское диппредставительство в Австрии.

Мероприятие подчеркнуло важность межкультурного диалога в укреплении двусторонних связей. На форуме министр культуры Туркменистана осветил богатое культурное сотрудничество с Австрией, а также обозначил перспективы его дальнейшего развития.

В ходе мероприятия состоялась презентация новой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау — культура из глубин тысячелетий». Выступающие отметили научную, просветительскую и практическую ценность издания, глубоко освещающего историю и культурное наследие Туркменистана.

Министр культуры также поздравил с днем рождения главу Туркмено-австрийского общества Неду Бергер, подчеркнув роль общественных деятелей в укреплении двусторонних связей.

Культурная программа продолжилась показом нового фильма «Композитор» объединения «Туркменфильм» им. Огузхана при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Лента, исследующая преобразующую силу музыки и искусства, вызвала большой резонанс.

Серия культурных мероприятий не только представила богатое наследие Туркменистана, но и засвидетельствовала прочные узы дружбы и сотрудничества с Австрией.