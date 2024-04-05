Современное оборудование установлено в лабораториях еще двух регионов Туркменистана

В лабораториях еще двух регионов Туркменистана завершена комплектация современным оборудованием. Оно установлено в 14 клинических лабораториях в этрапах Балканского велаята и 16 клинических лабораториях этрапов Дашогузского велаята. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Персонал лабораторий прошел специальное обучение по использованию данного оборудования.

Аналогичные мероприятия уже завершены в Лебапском и Марыйском велаятах. Установка оборудования продолжается в 10 клинических лабораториях Ахалского велаята и 28 клинических лабораториях медицинских учреждений Ашхабада.

Обеспечение лабораторий оборудованием осуществляется в рамках проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и реализуемого ПРООН.

По завершении процесса установки планируется продолжать обеспечение лабораторий реагентами и расходными материалами, отмечает источник.