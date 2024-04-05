Особенности традиционного празднования Ночи могущества и всепрощения в Туркменистане

Издание Arzuw news опубликовало на своем сайте статью, посвященную священному месяцу Ораза (Рамадан) в исламском календаре и его кульминационному событию — Ночи могущества и предопределения (Гадыр гиджеси).

Статья подробно описывает значение этих важных для мусульман периодов, связанных с ниспосланием Пророку Мухаммеду первых сур Корана, а также традиции и обряды, которые совершаются верующими в эти дни.

Для всего исламского мира священный месяц мусульманского календаря Ораза — время особенное, когда концентрация добрых дел достигает своего пика. Священный характер месяца связан с тем, что в ночь 27 Рамадана, за три дня до финала строгого поста, Пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана.

Кульминация месяца – Ночь Кадр или, как её ещё называют, ночь всемогущества, предопределения, всепрощения, единства. По преданию исламских богословов, последние 10 дней месяца Рамадан Пророк Мухаммед проводил в неустанных молитвах. И именно в эту ночь он получил небесный подлинник священного Писания — Корана.

Во время молитвы Пророка недалеко от Мекки архангел Джибраил, спустившийся с небес прямо от Божьего престола, передал ему первые пять аятов суры Аль-Аляк, поведавшей, что Аллах велик и всемогущ, является Творцом всего сущего.

С тех пор мусульмане верят, что в эту волшебную Ночь сонм посланников божьих спускается на землю, чтобы услышать молитвы праведных людей и передать их просьбы Всевышнему. Ночь могущества и предопределения — знак скорого завершения строгого поста священного месяца Рамадан, во время которого от восхода до заката солнца мусульмане отказываются от еды, питья, развлечений, курения табака, чувственных наслаждений, проводя время в молитвах. Целью соблюдения поста является способствование пробуждению в мусульманине духовных начал и способности к физическому самоограничению.

В ночь Гадыр гиджеси, которая отмечается в одну из нечётных ночей последней декады месяца Ораза и в этом году выпадает с 5 на 6 апреля, мусульмане всего мира не сомкнут глаз. По преданию именно молитвы, вознесённые в эту чудесную Ночь, будут непременно услышаны ангелами и Всевышним. Каждому мусульманину даётся уникальная возможность возместить все непрочитанные за год намазы, так как существует поверье, что один намаз, совершённый в Ночь Гадыр гиджеси равняется молитвам на 1000 месяцев вперёд. Также люди непременно читают в это время Коран, кто наизусть, кто с книгой в руках, кто вслух, кто про себя, ведь именно суры Корана были ниспосланы в ту ночь откровения Пророку Мухаммеду.