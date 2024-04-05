Ливанур Бердыева из Туркменистана выступит в шоу «Удивительные люди»

Сегодня на российском телевидении в выпуске нового сезона шоу «Удивительные люди» выступит участница из Туркменистана — «девочка-калькулятор» Ливанур Бердыева, установившая первый национальный рекорд по скоростному счёту. Об этом сообщает издание salamnews.tm.

Ливанур Бердыева — ученица 7-го класса 87-й специализированной школы города Ашхабада. В марте прошлого года она установила первый национальный рекорд Туркменистана в области ментальной арифметики. Этот рекорд был зарегистрирован Всемирной федерацией MEMORIAD (World Talent Sports Federation).

Перед талантом из Туркменистана стоит сложнейшая задача – пройти испытания наряду с остальными 7 участниками проекта и выйти в финал. Ее соперниками в конкурсе будут:

чемпион международных конкурсов по ментальной арифметике Максим Кучиный из Москвы;

умеющий определить птицу по одному перу подросток из Перми Михаил Разгуляев;

силач из США Джей Ди Андерсон по прозвищу Айсмен;

мнемотехник Ху Цынвэнь из Китая;

человек с супербалансом Барак Джума Феруз из Танзании;

суперточный сверловщик Николай Пчеленков из Магадана;

одни из лучших программистов России Игорь Пермяков и Кирилл Волох из Санкт-Петербурга.

Пожелаем Ливанур удачи!

Шоу «Удивительные люди» будет идти сегодня в эфире канала «Россия» в 23:30 по ашхабадскому времени (21:30 по московскому), отмечает источник.