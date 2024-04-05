Китайская компания SANY поставила самосвалы для цементного завода в Туркменистане

Один из крупнейших в Китае производителей строительной и специальной техники SANY поставил 25 единиц мощных самосвалов модели SYZ320C-8Y на цементный завод «Лебап» в городе Койтендаг Лебапского велаята Туркменистана. Поставка была приурочена к запуску второй очереди данного предприятия, сообщает МИЦ.

Лебапский цементный завод использует передовые и экологически чистые технологии от ведущих мировых производителей, что соответствует приверженности SANY принципам устойчивого и эффективного строительства, отмечается в пресс-релизе китайской компании.

Применение самосвалов SANY модели SYZ320C-8Y позволит повысить эффективность и надежность строительных и логистических операций на новом объекте.

«По мере того, как Туркменистан продвигает свои инфраструктурные и промышленные проекты, SANY рада поддержать эти инициативы. Мы надеемся на дальнейшее развитие наших отношений с Туркменистаном и дальнейшее содействие достижению целей его развития», — говорится в пресс-релизе компании.