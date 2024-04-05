В Туркменистане стартовал прием заявок на стипендиальную программу обучения в Индии

Для граждан Туркменистана стартовал прием заявок на получение стипендии Индийского совета по культурным связям (ICCR) на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на Посольство Индии в Ашхабаде.

Стипендиальная программа ICCR предоставляет возможность туркменским студентам продолжить свое обучение в ведущих учебных заведениях Индии.

Заявки принимаются с 4 апреля по 31 мая включительно.

Более подробную информацию о программе и условиях участия, а также об имеющихся в перечне специальностях можно найти на портале A2A ICCR.