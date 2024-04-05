Авиакомпания Туркменистана объявила набор для обучения на пилота
АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» объявляет набор кандидатов для обучения в Университете Турецкой авиационной ассоциации по специальности «пилот» с продолжительностью обучения 4 года. Обучение будет проводиться за счёт авиакомпании. Об этом сообщается на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.
Требования к кандидатам:
1. Юноши – граждане Туркменистана, не старше 25 лет, имеющие:
- общее среднее образование или выше;
- военный билет о прохождении службы в Вооружённых силах Туркменистана;
- прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями Медицинского центра Агентства «Туркменховаёллары».
2. Кандидаты должны пройти:
- предварительное собеседование в АООТ «Авиакомпания «Туркменистан»;
- собеседование и экзамен с представителями Университета Турецкой авиационной ассоциации;
- медицинское освидетельствование в г. Анкара, Турецкая Республика.
3. В течение 15 дней после подачи документов кандидаты должны пройти медицинское освидетельствование в Медицинском центре Агентства «Туркменховаёллары».
Документы принимаются с 1 по 31 мая 2024 года в Ашхабаде. Необходимые документы:
- анкета установленного образца;
- копия паспорта;
- копия военного билета;
- оригинал документа об общем среднем образовании;
- справка о состоянии здоровья, выданная Медицинским центром Агентства «Туркменховаёллары»;
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
- характеристика с последнего места учёбы/работы/воинской части;
- 8 фотографий 3×4 см;
- заверенная копия трудовой книжки для работающих;
- подтверждающие документы для победителей олимпиад и членов сборных команд Туркменистана.
Вступительные экзамены по английскому языку (разговорный, письмо, чтение), математике и физике пройдут с 1 по 30 июня 2024 года в Школе подготовки авиационного персонала Агентства «Туркменховаёллары» в Ашхабаде.
Знание других иностранных языков приветствуется.