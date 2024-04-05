Авиакомпания Туркменистана объявила набор для обучения на пилота

Авиакомпания Туркменистана объявила набор для обучения на пилота

АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» объявляет набор кандидатов для обучения в Университете Турецкой авиационной ассоциации по специальности «пилот» с продолжительностью обучения 4 года. Обучение будет проводиться за счёт авиакомпании. Об этом сообщается на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.

Требования к кандидатам:

1. Юноши – граждане Туркменистана, не старше 25 лет, имеющие:

  • общее среднее образование или выше;
  • военный билет о прохождении службы в Вооружённых силах Туркменистана;
  • прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями Медицинского центра Агентства «Туркменховаёллары».

2. Кандидаты должны пройти:

  • предварительное собеседование в АООТ «Авиакомпания «Туркменистан»;
  • собеседование и экзамен с представителями Университета Турецкой авиационной ассоциации;
  • медицинское освидетельствование в г. Анкара, Турецкая Республика.

3. В течение 15 дней после подачи документов кандидаты должны пройти медицинское освидетельствование в Медицинском центре Агентства «Туркменховаёллары».

Документы принимаются с 1 по 31 мая 2024 года в Ашхабаде. Необходимые документы:

  • анкета установленного образца;
  • копия паспорта;
  • копия военного билета;
  • оригинал документа об общем среднем образовании;
  • справка о состоянии здоровья, выданная Медицинским центром Агентства «Туркменховаёллары»;
  • справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;
  • характеристика с последнего места учёбы/работы/воинской части;
  • 8 фотографий 3×4 см;
  • заверенная копия трудовой книжки для работающих;
  • подтверждающие документы для победителей олимпиад и членов сборных команд Туркменистана.

Вступительные экзамены по английскому языку (разговорный, письмо, чтение), математике и физике пройдут с 1 по 30 июня 2024 года в Школе подготовки авиационного персонала Агентства «Туркменховаёллары» в Ашхабаде.

Знание других иностранных языков приветствуется.