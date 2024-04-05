Авиакомпания Туркменистана объявила набор для обучения на пилота

АООТ «Авиакомпания «Туркменистан» объявляет набор кандидатов для обучения в Университете Турецкой авиационной ассоциации по специальности «пилот» с продолжительностью обучения 4 года. Обучение будет проводиться за счёт авиакомпании. Об этом сообщается на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.

Требования к кандидатам:

1. Юноши – граждане Туркменистана, не старше 25 лет, имеющие:

общее среднее образование или выше;

военный билет о прохождении службы в Вооружённых силах Туркменистана;

прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с требованиями Медицинского центра Агентства «Туркменховаёллары».

2. Кандидаты должны пройти:

предварительное собеседование в АООТ «Авиакомпания «Туркменистан»;

собеседование и экзамен с представителями Университета Турецкой авиационной ассоциации;

медицинское освидетельствование в г. Анкара, Турецкая Республика.

3. В течение 15 дней после подачи документов кандидаты должны пройти медицинское освидетельствование в Медицинском центре Агентства «Туркменховаёллары».

Документы принимаются с 1 по 31 мая 2024 года в Ашхабаде. Необходимые документы:

анкета установленного образца;

копия паспорта;

копия военного билета;

оригинал документа об общем среднем образовании;

справка о состоянии здоровья, выданная Медицинским центром Агентства «Туркменховаёллары»;

справки из наркологического и психоневрологического диспансеров;

характеристика с последнего места учёбы/работы/воинской части;

8 фотографий 3×4 см;

заверенная копия трудовой книжки для работающих;

подтверждающие документы для победителей олимпиад и членов сборных команд Туркменистана.

Вступительные экзамены по английскому языку (разговорный, письмо, чтение), математике и физике пройдут с 1 по 30 июня 2024 года в Школе подготовки авиационного персонала Агентства «Туркменховаёллары» в Ашхабаде.

Знание других иностранных языков приветствуется.