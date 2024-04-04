Rowachlan Galkynysh демонстрирует достижения туркменской упаковочной отрасли на выставке в ТППТ

Индивидуальное предприятие Rowachlan Galkynysh, ведущий туркменский производитель полипропиленовой упаковки Rowachpack, присоединилось к числу участников выставки торгового комплекса Туркменистана.

На выставке Rowachlan Galkynysh продемонстрирует полный ассортимент своей продукции: биг-бэги, полипропиленовые мешки, рулоны-рукава, мешки с влагонепроницаемыми вкладышами и другие виды упаковочной тары.

Rowachlan Galkynysh – это не просто производитель полипропиленовой упаковки. Это современное предприятие, которое:

активно модернизирует производство;

расширяет ассортимент продукции;

увеличивает объемы производства;

соблюдает высокие стандарты качества;

ориентируется на потребности клиентов.

Сегодня продукция Rowachlan Galkynysh успешно экспортируется во многие страны СНГ.

В ближайших планах компании – выход на новые рынки: поставки продукции в США, а также в страны восточной и западной Европы.

Посетить стенд ИП Rowachlan Galkynysh можно до 5 апреля в здании Торгово-промышленной палаты в Ашхабаде.