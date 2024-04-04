Rowachlan Galkynysh демонстрирует достижения туркменской упаковочной отрасли на выставке в ТППТ
Индивидуальное предприятие Rowachlan Galkynysh, ведущий туркменский производитель полипропиленовой упаковки Rowachpack, присоединилось к числу участников выставки торгового комплекса Туркменистана.
На выставке Rowachlan Galkynysh продемонстрирует полный ассортимент своей продукции: биг-бэги, полипропиленовые мешки, рулоны-рукава, мешки с влагонепроницаемыми вкладышами и другие виды упаковочной тары.
Rowachlan Galkynysh – это не просто производитель полипропиленовой упаковки. Это современное предприятие, которое:
- активно модернизирует производство;
- расширяет ассортимент продукции;
- увеличивает объемы производства;
- соблюдает высокие стандарты качества;
- ориентируется на потребности клиентов.
Сегодня продукция Rowachlan Galkynysh успешно экспортируется во многие страны СНГ.
В ближайших планах компании – выход на новые рынки: поставки продукции в США, а также в страны восточной и западной Европы.
Посетить стенд ИП Rowachlan Galkynysh можно до 5 апреля в здании Торгово-промышленной палаты в Ашхабаде.