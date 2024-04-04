Туркомпании Туркменистана и Кыргызстана заключили 8 соглашений о сотрудничестве

Туристические компании Туркменистана и Кыргызстана подписали 8 соглашений о сотрудничестве на полях международной конференции «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане», проходившей в Ашхабаде 27-28 марта, передает МИЦ.

Также посольство Кыргызстана организовало встречу представителей туркомпаний двух стран. Делегация Кыргызстана детально проинформировала туркменских коллег об основных туристических направлениях в стране. Также были продемонстрированы видеоматериалы и переданы печатные буклеты, наглядно представляющие возможности для туризма в Кыргызстане.

Подписание соглашений о взаимодействии стало значимым шагом в развитии туристического сотрудничества между государствами. Компании обеих стран получили возможность для совместной работы по организации туров и обмена туристическими потоками.

Следующим этапом укрепления связей в сфере туризма станет организация ознакомительного тура для туркменских туркомпаний в Кыргызстан.