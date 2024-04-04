Президент Туркменистана провел заседание Государственного совета безопасности

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провёл очередное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за три месяца текущего года.

На повестку дня также были вынесены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и спокойствия в независимом государстве, дальнейшим укреплением материально-технической базы силовых структур, совершенствованием их работы.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, доложивший о принятых с начала года мерах в целях успешной реализации Программы развития Вооружённых Сил Туркменистана, упрочения обороноспособности страны. Вместе с тем прозвучал отчёт о ходе увольнения в запас военнослужащих по призыву и очередном призыве граждан на военную службу.

Также сообщалось о проводимой работе по улучшению служебных и социально-бытовых условий жизни военнослужащих, подготовке высококвалифицированных кадров. На рассмотрение главы государства был представлен проект документа о строительстве и реконструкции ряда подведомственных объектов.

Заслушав доклад, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны отметил важность чёткого исполнения ключевых положений Военной доктрины Туркменского государства, носящей исключительно оборонительный характер. Как подчёркивалось, надлежащее решение задач, стоящих перед силовыми структурами, напрямую зависит от уровня профессионализма офицеров, их правовой грамотности, навыков владения современными техническими средствами и технологиями, сказал Президент Сердар Бердымухамедов и подписал соответствующий документ.

Акцентировав внимание на вопросах, связанных с увольнением в запас из Вооружённых Сил и очередным призывом граждан Туркменистана на военную службу, глава государства распорядился держать под строгим контролем организованное проведение этой работы.

Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах осуществлённой деятельности за январь–март текущего года, о выполнении ранее данных главой Туркменистана поручений по осуществлению надзора за исполнением нормативно-правовых актов. Прозвучала также информация о предпринимаемых практических шагах с целью внедрения цифровой системы и укрепления кадрового потенциала органов прокуратуры.

Заслушав отчёт, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны подписал соответствующие документы о назначении на должность и освобождении от должности прокуроров. Отметив необходимость строгого контроля за точным и единообразным исполнением законодательства министерствами, отраслевыми ведомствами и другими учреждениями и предприятиями, глава государства Сердар Бердымухамедов поручил Генпрокурору выявлять допускаемые правонарушения и принимать меры для их своевременного исправления.

Министр внутренних дел М.Хыдыров отчитался о работе, проделанной подотчётными структурами за три месяца текущего года, и мерах по поддержанию в стране общественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Также было доложено о предпринятых конкретных шагах по совершенствованию деятельности Службы пожарной безопасности.

Резюмируя отчёт, Президент Туркменистана подчеркнул, что ключевыми функциями МВД выступают защита прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, контроль за соблюдением правил дорожного движения и противопожарного режима. В данном контексте отмечалась важность организации в учреждениях и среди населения на регулярной основе мероприятий разъяснительного характера и соответствующих инструктажей.

Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности возглавляемой структуры за первый квартал 2024 года, о принятых мерах по надлежащему ведению судопроизводства, а также по повышению профессионализма кадров, внедрению цифровой системы.

Заслушав доклад, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил необходимость активного участия судебных органов в работе по предупреждению правонарушений. Президент Туркменистана поручил держать под постоянным строгим контролем предпринимаемые шаги по дальнейшему совершенствованию судопроизводства. Также акцент был сделан на организации и в дальнейшем специальных семинаров с работниками ведомства для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил об итогах деятельности за три месяца, реализуемых комплексных мерах по защите государственных интересов, поддержанию стабильности в обществе, а также о ходе реализации Программы развития возглавляемого органа на 2022–2028 годы.

Заслушав доклад, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны заострил внимание на первоочередных задачах, стоящих перед данным ведомством в контексте охраны конституционного строя и территориальной целостности Туркменистана. В частности, была отмечена необходимость проведения на высоком качественном уровне аналитической работы.

Начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о проделанной работе подотчётной структурой за январь–март, предпринятых практических шагах по охране священных рубежей Отчизны. Отдельной темой доклада стали вопросы модернизации пограничных застав, укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для эффективной службы, надлежащего быта и досуга воинов.

Резюмируя доклад, глава Туркменистана подчеркнул важность обеспечения надёжной защиты Государственной границы и продолжения работ по превращению её в границу дружбы и братства. Систематическое обеспечение Пограничных войск передовыми техническими средствами требует повышения профессиональной подготовки военнослужащих, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, адресовав руководителю Службы ряд конкретных указаний.

Далее министр адалат М.Таганов доложил о результатах осуществлённой с начала года работы по совершенствованию законодательной базы, внедрению цифровой системы в структурных подразделениях, а также о выполнении поручений, ранее данных главой Туркменистана. Также прозвучала информация о ходе реализации соответствующей Программы развития.

Резюмируя доклад, Верховный Главно­командующий Вооружёнными Силами страны подчеркнул, что в настоящее время осуществляются меры по переводу деятельности органов адалат на цифровую систему. В данном контексте было дано указание держать под строгим контролем своевременное и качественное выполнение этой работы.

Затем председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил об итогах деятельности, осуществлённой за три месяца текущего года, о выполнении ранее данных главой Туркменистана поручений. Также сообщалось о реализуемых мерах по внедрению современных методов и новейших технологий, ходе реализации Программы развития ведомства.

На рассмотрение Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны был представлен проект документа, касающегося укрепления материально-технической базы подотчётных структур и подготовки профильных специалистов.

Заслушав отчёт, глава Туркменистана подписал соответствующее Постановление. Констатировав, что в современную эпоху модернизируются таможенные посты, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости постоянного контроля за выполнением намеченных в этом направлении работ в установленные сроки и на высоком качественном уровне.

Председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о проведённой подотчётными формированиями деятельности с начала года, а также о предпринятых практических шагах в целях модернизации материально-технической базы ведомства, укрепления кадрового потенциала.

Заслушав доклад, глава Туркменистана отметил, что политика государства в области миграции нацелена на сочетание позитивного мирового опыта и основополагающих принципов национального законодательства, применение инновационных методов работы. Необходимо держать в цент­ре внимания вопросы совершенствования миграционного контроля и принимать конкретные меры, сказал Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана, адресовав руководителю Службы соответствующие поручения.