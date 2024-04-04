Национальный Лидер туркменского народа возложил венок к подножию памятника Исмоили Сомони

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к подножию памятника Основателю первого государства таджиков – шаху Исмоили Сомони.

В церемонии высокопоставленного гостя сопровождали премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица, передает НИАТ «Ховар».

Напомним, сегодня утром Национальный Лидер туркменского народа, прибыл с двухдневным официальным визитом в Таджикистан.

В рамках этой поездки предусмотрены туркмено-таджикские встречи и переговоры на высоком государственном уровне. Туркменистан и Таджикистан рассмотрят широкий спектр двустороннего сотрудничества. После встречи и переговоров на высоком уровне ожидается подписание ряда новых документов о двустороннем сотрудничестве.