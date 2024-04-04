Историческое прошлое Туркменистана — на страницах Euronews

Издание «Евроньюс» опубликовало статью «Загляните в прошлое Туркменистана: империи, погребённые города и руины Шёлкового пути», посвященную древним городам на территории Туркменистана.

Как сообщается в статье, расположенный на перекрёстке древних цивилизаций Туркменистан формирует основу для эпической биографической картины мировой истории.

«Евроньюс» предлагает читателю отправится в путешествие по древнему Шёлковому пути, посетить его оазисы, древние города — Нису, Мерв и Кёнеургенч.

Туркменистан стремится к сохранению объектов национального, исторического и культурного наследия, включая их охрану и изучение. Помимо защиты исторических городов, это обязательство страны подчёркивает более широкие усилия по сохранению основных достопримечательностей Туркменистана и сохранению культурного наследия страны, отмечается в статье.

Чтобы поддержать эти усилия, путешественников призывают к ответственному туризму во время посещения заповедных мест Туркменистана.

Ознакомиться со статьей «Загляните в прошлое Туркменистана: империи, погребённые города и руины Шёлкового пути» можно на сайте «Евроньюс»