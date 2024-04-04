Искусство и дизайн Туркменистана планируется представить на Миланской триеннале

С 17 мая по 16 ноября 2025 года в Милане будет проходить 24-я Международная триеннале — выставка искусства и дизайна. Участвовать в триеннале планируют государственные и частные организации Туркменистана, сообщает asmannews со ссылкой на Торгово-промышленную палату страны.

Главная тема выставки 2025 года – преодоление неравенства в социальном, культурном или географическом контексте, а также с точки зрения взаимоотношения поколений. По словам организаторов, также выставка затронет вопрос перехода к более экологическому будущему.

Миланская триеннале проводится раз в три года в музее Триеннале Милана. Впервые такая выставка состоялась в 1923-м году в Монце. Спустя десятилетие она была перенесена в Милан.