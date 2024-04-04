Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Таджикистан

Сегодня утром Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с официальным визитом прибыл в столицу Республики Таджикистан – город Душанбе, сообщает НИАТ «Ховар».

В Международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.

В рамках этой поездки предусмотрены туркмено-таджикские встречи и переговоры на высоком государственном уровне.

Туркменистан и Таджикистан рассмотрят широкий спектр двустороннего сотрудничества. После встречи и переговоров на высоком уровне ожидается подписание ряда новых документов о двустороннем сотрудничестве.

Также в рамках программы поездки Национальный Лидер туркменского народа встретится с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзода, премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода и примет участие в совместной концертной программе мастеров искусств Туркменистана и Таджикистана – «Вечер дружбы».