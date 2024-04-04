Глава Туркменистана произвёл кадровые перестановки в системе органов прокуратуры
Кадровые решения в системе органов прокуратуры принял Президент, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Государственного совета безопасности, сообщает TDH.
Согласно подписанному в соответствии со статьёй 16 Закона «О прокуратуре Туркменистана» Указу:
- юрист первого класса Ташлиев Шадурды Хангелдиевич назначен прокурором Ахалского велаята;
- юрист первого класса Гурбанов Оразмырат Аннамырадович назначен прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ахалского велаята;
- младший советник юстиции Пирбабаев Мердан Махмудович освобожден от должности прокурора Ахалского велаята за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;
- младший советник юстиции Улугбердиев Мекан Ишангулыевич освобожден от должности прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ахалского велаята в связи с истечением срока полномочий.
Согласно подписанному в соответствии со статьёй 16 Закона «О прокуратуре Туркменистана» Постановлению:
- младший советник юстиции Аннамухаммедов Батыр Какамырадович назначен военным прокурором города Ашхабад;
- младший советник юстиции Аннамырадов Ахмет Бердимырадович назначен прокурором этрапа Ак бугдай Ахалского велаята;
- советник юстиции Ёвшанов Бегенч Бяшимгулыевич назначен прокурором Этрекского этрапа Балканского велаята;
- юрист 1-го класса Хоммадов Бегли Какагелдиевич назначен прокурором этрапа Туркменбаши Балканского велаята;
- юрист 2-го класса Атаев Какаджан Довранович назначен прокурором этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята;
- юрист 1-го класса Ялкабов Бяшим Чарыгулыевич назначен прокурором Векилбазарского этрапа Марыйского велаята;
- советник юстиции Меляев Гурбандурды Суханбердиевич назначен военным прокурором Лебапского велаята с освобождением от должности заместителя прокурора Лебапского велаята;
- советник юстиции Аннаев Якуб Меретмухаммедович освобождён от должности военного прокурора города Ашхабад в связи с истечением срока полномочий;
- младший советник юстиции Аннаев Бердимырат Ниязбердиевич освобождён от должности прокурора Геоктепинского этрапа Ахалского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- младший советник юстиции Елмыратов Мейлис Тиркешович освобождён от должности прокурора Этрекского этрапа Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- советник юстиции Довранов Руслан Хамраевич освобождён от должности прокурора этрапа Туркменбаши Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- советник юстиции Гонуров Алым Абдуллаевич освобождён от должности заместителя прокурора Дашогузского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- младший советник юстиции Ходжаев Мейлис Акмырадович освобождён от должности прокурора этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- младший советник юстиции Мамиев Шохрат Теркешович освобождён от должности прокурора Векилбазарского этрапа Марыйского велаята в связи с истечением срока полномочий;
- младший советник юстиции Найяев Гурбангулы Азадыевич освобождён от должности прокурора этрапа Ак бугдай Ахалского велаята в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей;
- советник юстиции Мырадов Шатлык Гундогдыевич освобождён от должности военного прокурора Лебапского велаята.