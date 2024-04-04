В Туркменистане подвели итоги природоохранной деятельности национальных заповедников

На базе Национального института пустынь, растительного и животного мира в Ашхабаде состоялась отчетная встреча по природоохранной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий.

Итоги за 2023 год подвели специалисты заповедников страны по противопожарной деятельности, озеленительным периодам, выполнению планов весенних и осенних биотехнических мероприятий, учёту копытных и птиц, инвентаризации редких видов флоры, организации экологических акций с привлечением населения и молодёжи, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи прозвучали интересные факты, сведения о наблюдениях редких природных явлений, сообщения об обнаруженных новых для заповедных территорий видах флоры.

Так, в Сюнт-Хасардагском государственном природном заповеднике возле села Конекесир найдено новое место произрастания мушмулы германской – тридцать пышных кустов возрастом до сорока лет.

Этот вид перестал попадаться исследователям почти 70 лет назад, его прежние чандырские посадки были уничтожены пожаром. Лишь недавно, в 2021 году случайно была обнаружена небольшая популяция. До этого момента учёные считали растение выпавшим из состава флоры Туркменистана. Мушмула германская уже внесена в четвёртое издание Красной книги Туркменистана, подготовка которого продолжалась несколько последних лет, выход ожидается в ближайшее время.

Также найдены новые местообитания медоеда, продолжаются наблюдения и за единственной на территории Туркменистана особью бурого медведя, который объявился на юго-западе страны в 2018 году. Учёные определили, что его следы жизнедеятельности наблюдаются на площади в девять тысяч гектаров, о чём предупреждают туристов, чабанов, жителей горных сёл, особенно подростков.

В глубине пустыни Репетекского биосферного заповедника учёные обнаружили песчаную акацию с мутацией цветков. Они были жёлтые, как это растение несёт фиолетовые или синие цветки. Такое в природе происходит крайне редко. Учёные второй год собирают семена, полученные с таких цветков. Их в Ашхабад привезла начальник научного отдела Азиза Фуркатджанова, теперь они будут выращиваться на опытных участках Копетдагского госзаповедника и в пределах пустынной станции НИПРЖМ..

В Амударьинском госзаповеднике вокруг заповедной зоны и в растительных питомниках было посажено 14 тысяч деревьев – более всего саксаула, меньше — песчаной акации и лоха восточного. В прошлом году в объектив фотоловушки попался каракал – дикая кошка. В ходе зимних орнитологических учётов на реке и в протоках было зафиксировано 150 особей фламинго, 500 — серого журавля, из копытных — 150 голов тугайного оленя, до ста джейранов.

В Койтендагском заповеднике продолжается научное изучение карстовых пещер, ранее их исследовали зоо-спелеологи из Французской спелеологической федерации, по этой линии планируется продолжить сотрудничество. Недавно туркменский ботаник-систематик Александр Павленко завершил учёт растительного покрова посредством двух продолжительных экспедиций, по итогам которых список высших растений в 998 видов «вырос» до 1003, а количество эндемиков, известное по литературным источникам в количестве 27 видов, увеличилось до 53.

Сотрудники Капланкырского госзаповедника в своём арсенале имеют восемь фотоловушек, которые помогли увидеть в природе степного кота, джейрана. Обозначены три новых вида авифауны для территории Капланкыра: хищная птица — чеглок, водно-болотная — коростель и скальная овсянка.

Фотоловушки Бадхызского заповедника поймали в объектив гиену и леопарда сразу с тремя котятами. Дикие кошки зафиксированы возле родника Керлек в пределах заповедного кордона «Пынхан чешме». На далёком расстоянии (а ближе осторожное животное людей не подпускает) удалось видеть небольшую семейную группу куланов с детёнышем.

Всего в Туркменистане действует девять таких территорий, относящихся к структуре экологического ведомства. Старейшими среди них является Репетекский биосферный, образованный в 1927 году, Хазарский (1932 г.) и Бадхызский (1941 г.), самым молодым – «Берекетли Гарагум» («Благодатные Каракумы»), образованный в 2013 г., в прошлом году ему исполнилось десять лет, отмечает источник.