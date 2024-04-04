В Туркменистане аккредитован новый посол Словении

Председатель Меджлиса Д.Гулманова приняла верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла Республики Словения в Туркменистане Дарьи Бавдаж Курет, сообщает TDH.

Руководитель национального парламента от имени главы Туркменистана поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и пожелала успехов в работе по укреплению сотрудничества между двумя странами.

Выразив благодарность за добрые слова, посол передала Президенту Сердару Бердымухамедову искренние приветствия от руководства Республики Словения и пожелания процветания и благополучия туркменскому народу.

В ходе встречи Дарья Бавдаж Курет была ознакомлена с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, успешно реализуемой под руководством главы государства, а также со структурой национального парламента и законотворческой работой.

Посол Словении отметила высокий международный авторитет Туркменистана, который добивается больших успехов в социальной, экономической и гуманитарной сферах.

В ходе встречи состоялся взаимный обмен мнениями о двусторонних и многосторонних отношениях, которые успешно развиваются в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций.

В завершение встречи Дарья Бавдаж Курет заверила, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах равенства и взаимного доверия.