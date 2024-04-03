Эксперт рассказал о влиянии рукотворного канала «Каракум» на экологию Туркменистана

В 2024 году исполняется 70 лет со дня старта реализации грандиозного проекта – строительства Каракумского канала. О создании, значении этой рукотворной артерии, а также о ее влиянии на экологию и развитие Туркменистана изданию CentralAsia.news рассказал доктор технических наук Аллаберды Ильясов.

Эксперт подчеркивает, что для туркменского народа на протяжении всей истории вода представляла не только материальную, но и моральную ценность, что и заложило основу для бережного отношения к этому ресурсу. Количество воды на территории Туркменистана было чрезвычайно ограничено.

«Поэтому вначале пятидесятых годов прошлого столетия было принято грандиозное решение о реализации широкомасштабного проекта по строительству Каракумского канала. Его возведение было жизненно необходимо для развития отраслей сельского хозяйства», отмечает Ильясов.

Строительство канала началось в 1954 году и стало одним из важнейших инфраструктурных проектов в истории Туркменистана. Целью проекта было орошение засушливых земель, развитие сельского хозяйства, водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий.

Канал берет начало от реки Амударья и проходит через всю страну, пересекая пески, оазисы и предгорья Копетдага. На своем пути он образует водохранилища, питает оросительные системы, обеспечивает водой города и села.

Строительство водной артерии проводилось в четыре этапа. Во время первой очереди строительства (1954-1959) канал от водозабора на реке Амударья был доведен до бассейна реки Мургаб, во время второй очереди (1962-1967) – до Теджена, третьей (1966-1973) – до Ашхабада, и в четвертой (1974-1988) – до Казанджика.

Строительство канала оказало значительное влияние на окружающую среду.

«Многолетний опыт функциональной работы Каракумского канала (70 лет) в пространственных пределах зон влияния сформировал экологическое состояние, которое в значительной степени отличается от исходного до начала строительства в 1954 году», объясняет эксперт.

Изменились ландшафты, микроклимат, сформировались новые экосистемы. Для контроля за этими изменениями и минимизации негативного воздействия был налажен комплексный экологический мониторинг.