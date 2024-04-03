Туркменский сельскохозяйственный институт проведет предметную олимпиаду среди школьников

В мае 2024 года Туркменский сельскохозяйственный институт проведет предметную и интеллектуальную олимпиаду среди учащихся общеобразовательных школ страны. Об этом TmCars сообщили в самом вузе.

Предметный конкурс будет проводиться по таким дисциплинам, как математика, физика, химия и биология.

А интеллектуальный конкурс под названием «Сельскохозяйственная наука: в руках будущей молодежи» пройдет среди школьников Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов.

Конкурс будет проходить в 2 этапа. Первый тур состоится 27 апреля, второй тур — в мае.

Правила и порядок проведения соревнований размещены на сайте вуза www.tohi.edu.tm web.

Школьники, победившие в конкурсах, будут награждены дипломами, почетными грамотами и ценными подарками.