Туркменские штангисты поборются на Кубке мира в Пхукете за путевки в Олимпиаду-2024

Туркменские тяжелоатлеты борются за медали и олимпийские лицензии на Кубке мира, который проходит в Пхукете (Таиланд) с 2 по 11 апреля. В соревнованиях участвуют 459 атлетов из 110 стран, которые разыгрывают награды в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Кубок мира в Пхукете – это заключительный этап отбора на Олимпиаду-2024 в Париже. В каждой из пяти олимпийских категорий (у мужчин и женщин) смогут выступить по 12 атлетов.

В состав сборной Туркменистана попали девять тяжелоатлетов:

Женщины: Кристина Шерметова (до 59 кг), Анамджан Рустамова (до 81 кг).

Кристина Шерметова (до 59 кг), Анамджан Рустамова (до 81 кг). Мужчины: Сейитджан Мирзаев (до 61 кг), Буняд Рашидов, Бектимур Рейимов (оба – до 73 кг), Максад Мередов (до 81 кг), Гайгысыз Тораев, Шатлык Шохрадов (оба – до 89 кг), Давранбек Хасанбаев, Шахзадбек Матякубов (до 102 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).

Два месяца назад на чемпионате Азии в Ташкенте Анамджан Рустамова (до 81 кг) завоевала бронзу в рывке, а Гайгысыз Тораев (до 81 кг) – две бронзовые медали в толчке и двоеборье.

На Кубке мира в Пхукете Гайгысыз Тораев дебютирует в новой для себя олимпийской категории – до 89 кг.