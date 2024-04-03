Туркменские агрономы поделились секретами выращивания дынь с астраханскими студентами

Агрономы Туркменского сельскохозяйственного университета провели онлайн-лекцию для студентов и преподавателей факультета педагогики, психологии, гостеприимства и спорта Астраханского государственного университета (АГУ) имени В.Н. Татищева об особенностях выращивания и переработки туркменской дыни, передает пресс-служба российского вуза.

Туркменские специалисты поделились научными и производственными данными о выращивании различных сортов дыни в природно-климатических условиях Туркменистана. Также они осветили способы переработки бахчевой культуры для приготовления пищевых продуктов.

Ученые рассказали о лечебных свойствах дыни, описанных в труде Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана».

Преподаватели АГУ выразили заинтересованность в проведении совместных научно-методических семинаров по смежным областям знаний.

Между АГУ и Туркменским сельхозуниверситетом действует соглашение о сотрудничестве. В его рамках проводятся научные конференции, студенческие олимпиады и другие мероприятия в научно-образовательной и культурной сферах.