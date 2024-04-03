Туркменистан стремится стать ключевым трансконтинентальным транспортным узлом

Туркменистан стремится стать ключевым трансконтинентальным транспортным узлом

По словам обозревателя по Центральной Азии Вадима Шагиахмедова, Туркменистан уверенно идет по пути становления трансконтинентальным транспортным мостом, связывающим европейскую, азиатско-тихоокеанскую и южноазиатскую экономические системы, сообщает издание CentralAsia.news.

Эксперт отмечает, что в стране активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг». Строятся новые мосты, прокладываются современные высокоскоростные автомагистрали, железные дороги, развиваются воздушные и морские пути сообщения. Туркменистан последовательно выступает за расширение взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в транспортной сфере.

Шагиахмедов подчеркивает, что Туркменистан обладает уникальным географическим положением, позволяющим стране естественным образом интегрироваться в международные транспортные коридоры. Огромный ресурсный потенциал и развитая логистическая инфраструктура определяют Туркменистан как одного из крупнейших участников мировой торговли и товарообмена.

По мнению обозревателя, Туркменистан регулярно выступает с инициативами по созданию трансконтинентальных транспортных коридоров на мировом уровне. Это открывает хорошие перспективы для превращения транспортного сегмента в один из локомотивов развития глобальной экономики.