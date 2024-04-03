Туркменистан стремится стать ключевым трансконтинентальным транспортным узлом

По словам обозревателя по Центральной Азии Вадима Шагиахмедова, Туркменистан уверенно идет по пути становления трансконтинентальным транспортным мостом, связывающим европейскую, азиатско-тихоокеанскую и южноазиатскую экономические системы, сообщает издание CentralAsia.news.

Эксперт отмечает, что в стране активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры по направлениям «Восток-Запад» и «Север-Юг». Строятся новые мосты, прокладываются современные высокоскоростные автомагистрали, железные дороги, развиваются воздушные и морские пути сообщения. Туркменистан последовательно выступает за расширение взаимовыгодного многостороннего сотрудничества в транспортной сфере.

Шагиахмедов подчеркивает, что Туркменистан обладает уникальным географическим положением, позволяющим стране естественным образом интегрироваться в международные транспортные коридоры. Огромный ресурсный потенциал и развитая логистическая инфраструктура определяют Туркменистан как одного из крупнейших участников мировой торговли и товарообмена.

По мнению обозревателя, Туркменистан регулярно выступает с инициативами по созданию трансконтинентальных транспортных коридоров на мировом уровне. Это открывает хорошие перспективы для превращения транспортного сегмента в один из локомотивов развития глобальной экономики.