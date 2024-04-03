Туркменистан создает прочную основу для процветания легкой промышленности

Экономическая политика Туркменистана направлена на достижение устойчивых результатов во всех отраслях промышленности. В частности, предприятия легкой промышленности страны демонстрируют высокие показатели производства, о чем сообщило издание CentralAsia.news.

Начальник смены Туркменабадской хлопкопрядильной фабрики Гульбадам Матназарова отметила, что предприятие выпускает высококачественную пряжу, которая является сырьем для производства различных тканей и изделий текстильной индустрии. С начала 2023 года темпы роста производства на фабрике превысили 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава профсоюза фабрики Огульджан Рахимова подчеркнула, что в 2023 году предприятие выполнило значительное количество заказов. Первоначальный производственный план предусматривал выпуск продукции на сумму 42 миллиона манатов, однако фактические показатели превысили этот план более чем на 10 миллионов манатов, достигнув рекордных объемов.

Рахимова особо отметила заботу государства о работниках предприятия, выразив благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за создание благоприятных условий для развития текстильной промышленности страны.

Руководитель профсоюзной организации Марыйской швейной фабрики «Ениш» Гунча Акмухаммедова подчеркнула, что производственные цеха оснащены современным высокотехнологичным швейным оборудованием, эффективное использование которого способствует достижению высоких показателей качества и производительности. Персонал фабрики неустанно работает над поддержанием высоких темпов производства и обеспечением высочайшего качества изделий.

Акмухаммедова добавила, что глава государства Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов последовательно реализуют масштабные инициативы, направленные на повышение благосостояния граждан и процветание Туркменистана. Их деятельность основана на постоянной заботе о народе и стремлении к устойчивому развитию страны.