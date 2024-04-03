Туркменистан и МОМ обсудили сотрудничество в области миграции

2 апреля в МИД Туркменистана состоялись переговоры министра иностранных дел Рашида Мередова с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Зейналом Гаджиевым, сообщает пресс-служба дипведомства.

Стороны отметили позитивную практику сотрудничества Туркменистана с МОМ, подчеркнув приоритетное значение вопросов обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, а также противодействия торговле людьми.

Была отмечена успешная реализация «Плана проектов» на 2023 год, а также обсужден План мероприятий на 2024 год, в рамках которого будут реализованы совместные проекты Правительства Туркменистана и МОМ.

Особое внимание было уделено работе по искоренению лиц безгражданства в соответствии с Национальным планом действий на 2019-2024 годы. Туркменистан подтвердил свою лояльность взятым на себя обязательствам по решению вопросов с беженцами, лицами без гражданства и мигрантами.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы актуализации правовой базы сотрудничества.

В организации подчеркнули активное участие Туркменистана в региональных проектах МОМ.