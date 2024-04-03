Туркменистан и Казахстан нацелены на расширение сотрудничества в газовой сфере

В Ашхабаде прошли переговоры между руководством туркменской и казахстанской газовых компаний по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Встреча состоялась между руководителем АО QazaqGaz Санжаром Жаркешовым, заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Амановым и председателем Госконцерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым.

Как сообщает электронная газета «Небит-Газ», в ходе конструктивного диалога стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, включая совместную разработку газовых месторождений, реализацию газопроводных проектов на территориях двух стран и взаимовыгодные поставки природного газа.

По итогам встречи собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании стратегического партнерства в газовом секторе и подтвердили готовность к активизации двустороннего сотрудничества.

Следует отметить, что в ноябре 2023 года в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркменистана к активизации двустороннего диалога по поставкам туркменского природного газа в Казахстан.