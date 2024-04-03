Таможенная служба Туркменистана и ЮНКТАД обсудили вопросы цифровизации

В ходе встречи заместителя председателя Государственной таможенной службы Туркменистана с региональным координатором Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дмитрием Годуновым был обсужден ряд вопросов, связанных с реализацией Концепции развития цифровой экономики в стране на 2019-2025 годы. Об этом сообщается на сайте таможенной госслужбы Туркменистана.

В рамках первого и второго этапов реализации Концепции Государственная таможенная служба Туркменистана успешно осуществила электронное декларирование ASYCUDA и эффективно работает над внедрением Единого окна для экспортно-импортных операций.

В рамках встречи также были рассмотрены предложения ЮНКТАД по реализации третьего этапа цифровизации Государственной таможенной службы Туркменистана.