Подведены итоги олимпиад по физике и математике среди школьников Туркменистана

В Институте инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана подвели итоги масштабных предметных олимпиад по физике и математике среди старшеклассников со всей страны. Интеллектуальные состязания объединили 135 одаренных учеников 11-х классов, предоставив им возможность проявить способности и знания, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Семь школьников завоевали почетные первые места, покорив жюри глубокими познаниями. Мяхрибан Джумадурдыева, Никита Волосников, Кадырберды Яздурдыев и Огулгерек Джумакова стали победителями олимпиады по физике. На олимпиаде по математике безупречными знаниями блеснули Эркин Максадов, Шатлык Мяткулов и Гульнар Аннагельдыева.

Вторые места присуждены 12 ученикам, а 22 школьника удостоены третьих мест, продемонстрировав завидный уровень подготовки. Их успех — результат самоотверженного труда и стремления к знаниям.

Престижные олимпиады стали площадкой для стимулирования интереса молодежи к точным наукам. Они выявили самых талантливых и мотивированных учащихся, развили их навыки самостоятельной работы с современными технологиями.