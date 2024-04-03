Новый Центр здоровья возводится в северном регионе Туркменистана

В Дашогузе, в новом жилом комплексе, который возводится вдоль автодороги в международный аэропорт, ведётся строительство нового Центра здоровья.

Общая площадь двухэтажной новостройки составляет половину гектара. Сейчас здесь возводятся перекрытия первого этажа, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Строительство ведется специалистами индивидуального предприятия Ajaýyp-gurluşyk.

При возведении и отделке объекта планируется использовать современные строительные материалы, отличающиеся высоким качеством, большим сроком эксплуатации и экологической безопасностью.

Современный Центр здоровья предназначен для обслуживания жителей нового комплекса, который станет одним из самых густонаселённых районов Дашогуза, отмечает источник.

Только за последние годы в Дашогузском велаяте введены в эксплуатацию ряд крупных новостроек, в числе которых современные новая многопрофильная больница на 450 мест и онкологическая клиника на 150 мест.