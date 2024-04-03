Корейские инженеры обучат туркменских судостроителей по международным стандартам

В рамках сотрудничества между Судостроительным и судоремонтным заводом «Балкан» и корейской компанией Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd. начался отбор туркменских специалистов в области судостроения для специализированного обучения.

Как сообщается на сайте tmrl.gov.tm, корейские партнеры высоко оценили компетентность сотрудников завода, которые уже имеют большой опыт в ремонте судов. Обучение будет проводиться для последующего получения международного сертификата соответствия допуска к судостроению от классификационного общества Bureau Veritas.

Отбор будет проходить в несколько этапов в виде практических заданий и собеседования. По результатам отбора лучшие туркменские специалисты пройдут обучение под руководством опытных корейских инженеров.

Данное обучение позволит туркменскому судостроению выйти на новый уровень, повысить квалификацию специалистов, улучшить качество судов, отмечает источник.