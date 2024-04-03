Дни туркменской культуры в Душанбе: яркий старт большой программы

В Таджикистане стартуют Дни культуры Туркменистана – масштабное мероприятие, направленное на дальнейшее укрепление и расширение взаимовыгодных культурных связей между двумя дружественными государствами, передает интернет издание Turkmenportal.

Торжественное открытие Дней туркменской культуры и концерт мастеров искусств Туркменистана состоятся сегодня, 3 апреля, в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни в Душанбе.

4 апреля в Национальном музее Таджикистана будет открыта выставка, представляющая богатое художественное наследие и самобытные народные ремесла Туркменистана.

В тот же день, 4 апреля, в Государственном комплексе «Кохи Борбад» пройдет грандиозный «Вечер дружбы» – совместный концерт лучших творческих коллективов Таджикистана и Туркменистана.

5 апреля участники культурной программы отправятся в города и районы Таджикистана, чтобы познакомить жителей страны с самобытной туркменской культурой.