В Туркменистане стартует выставка торгового комплекса страны

Сегодня в Туркменистане открывается Выставка торгового комплекса. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлением к участникам смотра и работникам торгового комплекса страны, сообщает TDH.

– Сегодня перед сферой торговли поставлены такие цели, как укрепление продовольственной безопасности страны, увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции, совершенствование торговых услуг, удовлетворение спроса населения на потребительские товары, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана также отметил, что в стране осуществляется масштабная работа по диверсификации национальной экономики, широкому внедрению инноваций.

– В этом плане радует работа, проводимая по созданию высокотехнологичных производств в структуре Министерства текстильной промышленности Туркменистана, наращиванию ассортимента и объёмов конкурентоспособной продукции, выпускаемой из местного сырья. В частности, предприятия по изготовлению пряжи из хлопкового волокна, различных тканей, производству швейной продукции вносят весомый вклад в интенсивное развитие экономики. В настоящее время высококачественная, экологически чистая текстильная продукция торговых марок Gala, Ýeňiş, Goza, Wada, Nusaý, Bedew, Bürgüt, Akpamyk, Merw, Jeýtun, Mäne пользуется повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Напомним, выставка Торгового комплекса Туркменистана проводится по адресу: Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.

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