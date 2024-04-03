В Туркменистане стартует выставка торгового комплекса страны
Сегодня в Туркменистане открывается Выставка торгового комплекса. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлением к участникам смотра и работникам торгового комплекса страны, сообщает TDH.
– Сегодня перед сферой торговли поставлены такие цели, как укрепление продовольственной безопасности страны, увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции, совершенствование торговых услуг, удовлетворение спроса населения на потребительские товары, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.
Глава Туркменистана также отметил, что в стране осуществляется масштабная работа по диверсификации национальной экономики, широкому внедрению инноваций.
– В этом плане радует работа, проводимая по созданию высокотехнологичных производств в структуре Министерства текстильной промышленности Туркменистана, наращиванию ассортимента и объёмов конкурентоспособной продукции, выпускаемой из местного сырья. В частности, предприятия по изготовлению пряжи из хлопкового волокна, различных тканей, производству швейной продукции вносят весомый вклад в интенсивное развитие экономики. В настоящее время высококачественная, экологически чистая текстильная продукция торговых марок Gala, Ýeňiş, Goza, Wada, Nusaý, Bedew, Bürgüt, Akpamyk, Merw, Jeýtun, Mäne пользуется повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках, – подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.
Напомним, выставка Торгового комплекса Туркменистана проводится по адресу: Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Часы работы:
- 3 апреля – с 10.00 до 18.00;
- 4 апреля – с 10.00 до 18.00;
- 5 апреля – с 10.00 до 15.00.