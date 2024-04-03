Более 200 предприятий представили достижения торгового комплекса на выставке в Ашхабаде

В Торгово-промышленной палате Туркменистана открылась выставка торгового комплекса страны, на которой более двухсот предприятий и структур страны демонстрируют успехи национальной экономики, ее потенциал и перспективные направления развития, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Мероприятие наглядно представляет высокое качество производимой в стране продукции и широкий ассортимент оказываемых услуг. Свои экспозиции развернули предприятия торгового комплекса, Союза промышленников и предпринимателей, работающие в различных отраслях экономики.

Торжественную церемонию открытия выставки посетили члены Правительства, депутаты парламента, представители министерств и ведомств, дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, международных организаций, общественных объединений и СМИ.

На открытии было зачитано обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Глава государства указал, что благодаря комплексным мерам наращивается торгово-экономическое сотрудничество с зарубежными странами, повышается конкурентоспособность национальной продукции. Товары со знаком «Произведено в Туркменистане» хорошо известны на мировых рынках и отличаются высоким качеством и надежностью. Достигнуты положительные результаты в насыщении внутреннего рынка товарами и активизации экспортной деятельности.

Основной лейтмотив экспозиции в этом году — диверсификация экономики, импортозамещение, наращивание экспорта и модернизация производств. Процесс совершенствования отраслей демонстрируют многочисленные стенды в рамках реализуемых государственных программ развития.