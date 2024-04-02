Стала известна программа Дней культуры Туркменистана в Таджикистане

С 3 по 5 апреля в Таджикистане пройдут Дни культуры Туркменистана – масштабное мероприятие, призванное укрепить культурные связи между двумя братскими народами.

В понедельник делегация туркменских деятелей культуры во главе с заместителем министра культуры Нурсахетом Ширимовым прибыла в Душанбе для участия в этом грандиозном празднике искусства, передает НИАТ «Хабар».

Насыщенная программа Дней культуры обещает стать ярким калейдоскопом туркменских традиций и современного творчества. Официальное открытие и потрясающий концерт мастеров искусств Туркменистана состоятся 3 апреля в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

Затем, 4 апреля, в Национальном музее Таджикистана будет представлена выставка картин и образцов народных ремёсел Туркменистана, демонстрирующая богатство туркменской культуры. В тот же день в Государственном комплексе «Кохи Борбад» пройдёт грандиозный «Вечер дружбы» – совместный концерт артистов двух стран.

Кульминацией Дней культуры станет 5 апреля, когда туркменская делегация отправится в города и районы Таджикистана, чтобы поделиться своим искусством с жителями разных уголков гостеприимной республики.

В рамках Дней культуры также запланирована рабочая встреча руководства министерств культуры двух стран и обсуждение дальнейшего сотрудничества.