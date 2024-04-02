Президент Туркменистана провёл рабочее совещание по вопросам АПК

Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева, курирующего агропромышленный комплекс, и хякимов велаятов, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране, передает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как сообщалось, в эти дни в велаятах продолжается сев хлопчатника, принимаются все меры для его проведения в соответствии с установленными сроками и для задействования на полную мощность сельхозтехники и агрегатов.

В целях выращивания богатого урожая пшеницы и укрепления продовольственного изобилия осуществляется уход за её посевами в соответствии с агротехническими нормами. Вместе с тем в рамках подготовки к сезону жатвы делается всё необходимое для надлежащего функционирования приёмных пунктов, элеваторов, автотранспорта.

Для обеспечения населения картофелем, овощами и другими сельхозпродуктами, в настоящее время в регионах осуществляются сев весенних культур и уход за ними.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в числе важных условий получения богатых урожаев – проведение агротехнических мероприятий в срок и на качественном уровне, необходимость соблюдения установленных требований в ходе текущих сельскохозяйственных кампаний, особенно сева хлопчатника и ухода за пшеницей.

Обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства подчеркнул, что следует приложить все усилия для качественного и организованного проведения сельскохозяйственных работ, соблюдения агротехнических норм. Также было дано указание вести подготовку к сезону жатвы пшеницы.

Кроме того, Президент Туркменистана поручил хякимам велаятов обеспечить высокий уровень организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, запланированных по случаю широко отмечаемого Всемирного дня здоровья.