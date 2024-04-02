Посол Туркменистана встретился с главой Пакистана

Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов был принят Президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Об этом сообщила пресс-служба туркменского диппредставительства.

В ходе встречи Атаджан Мовламов передал Главе государства поздравления и наилучшие пожелания от имени руководства Туркменистана в связи с вступлением Асифа Али Зардари на высший государственный пост во второй раз.

Стороны обсудили повестку туркмено-пакистанских отношений, охватывающих различные сферы межгосударственного взаимодействия. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами развивается на принципах взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнерства, в духе дружбы и добрососедства.

В завершение встречи Президент Асиф Али Зардари заявил, что Пакистан придает особое значение двусторонним отношениям с Туркменистаном и заинтересован в их дальнейшем развитии и укреплении по всем направлениям на благо народов обеих стран.